محمد الجلاهمة



أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد قرارا بعقد دورة إعادة الخدمة لعدد 759 من منتسبي وزارة الداخلية والجهات العسكرية ممن لديهم خدمات سابقة بعد استيفائهم الشروط والإجراءات اللازمة لالتحاقهم يوم الأحد 29 الجاري. يأتي القرار في إطار حرص الوزير الخالد على تعزيز قوة الشرطة بالعناصر البشرية من ذوي الخبرة العملية ولديهم خدمات وخبرات سابقة في وزارة الداخلية والجهات العسكرية ومنح الفرصة لمن لديه الرغبة في العودة لشرف الخدمة ممن تقاعد أو انتهت خدمته، وحرصا على تعزيز الحس والانتماء الوطني وسد الشواغر ودعم ومساندة منتسبي وزارة الداخلية لمواصلة مسيرتهم العملية في خدمة الوطن.