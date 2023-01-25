القاهرة - مجدى عبدالرحمن



وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي خلال اجتماعها امس، على قرار رئيس الجمهورية بشأن المساعدات الادارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010.



وأشارت المذكرة الايضاحية للاتفاقية إلى أن الهدف منها مكافحة التهرب الضريبي لجميع اطراف الاتفاقية سواء على المستوى الثنائي بين الدول او المستوى الجماعي ومتعدد الاطراف لاستيفاء مستحقات الدول من الضرائب ويشمل نطاق الاتفاقية تبادل المعلومات سواء عند الطلب او تلقائيا والفحص الضريبي بالخارج والمساعدة على الاسترداد وتدابير الحفظ وخدمة المستندات وتسهيل عملية التدقيق المشتركة.



‏ وفي هذا الاطار يعد من الضرائب المغطاة بالاتفاقية جميع انواع المدفوعات الاجبارية للحكومة العامة باستثناء الرسوم الجمركية وتنطبق على الضرائب على الدخل والارباح الرأسمالية كما تغطي الضرائب المحلية والتأمينات الاجتماعية.