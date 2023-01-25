

القاهرة - ناهد إمام



شهدت حركة الملاحة بقناة السويس، عبور أكبر مكتبة عائمة «LOGOS HOPE»، ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء بورسعيد ومتجهة إلى ميناء العقبة الأردني.



وذكرت هيئة قناة السويس - في بيان امس أن المكتبة العائمة تعد هي الأكبر من نوعها، وتتكون من 9 طوابق وتحمل أكثر من 5 آلاف كتاب في كافة المجالات تشمل كتبا علمية وثقافية وقصص للأطفال وغيرها، كما يبلغ طول السفينة 132.5 متر وعرضها 21 مترا، وغاطسها 16.5 قدم، وترفع السفينة علم مالطا وتبلغ حمولتها الكلية 14 ألف طن.



وأشارت إلى أنه وفقا للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة لأول مرة أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، الربان هيثم رجب مرشد بالهيئة للصعود على ظهر السفينة «LOGOS HOPE» والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة.



ومن جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع أن الموقع الاستراتيجي المتميز لقناة السويس يجعلها وجهة رئيسية لعبور كافة أنواع سفن الأسطول العالمي، بما يطرح فرصا واعدة لنمو أنشطة الموانئ المصرية الموجودة بالمنطقة، ويعزز من جهود الدولة.



وأشار إلى أن قناة السويس شهدت طفرة غير مسبوقة نحو تطوير خدماتها الملاحية خلال السنوات القليلة الماضية مدعومة بتوجيهات القيادة السياسية باستمرار مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة، للحفاظ على ريادة القناة كأسرع وأقصر الطرق الملاحية وأكثرها أمانا.



بدوره، أعرب المدير العام للمكتبة العائمة (LOGOS HOPE) إدوارد ديفيد، عن سعادته بعبور السفينة لقناة السويس في وجهتها إلى الأردن بعد زيارتهم الناجحة لميناء بورسعيد، مشيرا إلى أنها قد تكون المرة السابعة في تاريخ السفن التابعة للمنظمة (GBA SHIPS) لعبور قناة السويس.



جدير بالإشارة أن حركة الملاحة بالقناة شهدت، أمس (الاثنين)، عبور 67 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.1 ملايين طن، فيما تعبر القناة، اليوم 69 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.8 ملايين طن.