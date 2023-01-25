ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان



رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس العادية امس بعد ان قام بتأجيلها نصف ساعة وذلك بسبب عدم حضور الحكومة.

وأشار السعدون الى انه تلقى اتصالا من وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عمار العجمي حول إبلاغه بشأن عدم الحضور، حيث ابلغه السعدون بأنه تلقى اتصالا عصر امس الاول من نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان وأخطره بأن رئيس الوزراء في سبيل الاستقالة ولم يتطرق الى الحضور «لذلك تؤخر الجلسة الى الغد» (اليوم).

وفي هذا السياق، اعتبرت النائبة عالية الخالد، أن استقالة الحكومة مستحقة، داعية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح حال إعادة تكليفه، إلى اختيار فريق حكومي ملم بقضايا ومشاكل الكويت وقادر على حلها.

وقالت الخالد: «سمو رئيس مجلس الوزراء كنا ومازلنا متأملين بك الخير، لكن الأمور لا يمكن ان تتم من دون وجود حكومة قوية قادرة على انتشال الكويت من الوضع الحالي».

وانتقدت الخالد ممارسات بعض الوزراء، قائلة «بدلا من أن يكون جل اهتمامهم مشاكل الدولة وانتشالها من المشاكل التي تمر بها ويئن منها الشارع الكويتي نرى ممارسات سلبية ووزيرا يضرب في الآخر».

واعتبرت أن «الكويت تمر بأسوأ حالاتها والميزانية العامة للدولة والحالة المالية في أسوأ حالاتها، ويتم الهدر المالي من دون دراسات وبموافقة الحكومة».

وفي هذا الاتجاه واصل النواب مشاوراتهم واجتماعاتهم المتتالية أمس للوصول الى رؤية مشتركة حول الأزمة، حيث من المتوقع ان يعقد اجتماع بينهم بعد رفع جلسة اليوم التكميلية.



