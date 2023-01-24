عبدالكريم العبدالله



اعلنت مدير ادارة الوظائف العامة بوزارة الصحة سعاد عبدالعزيز عن اعتماد كشوفات صرف "الدفعة الخامسة" من البدل "النقدي" لـ"الإجازات الدورية" من العاملين في وزارة الصحة، مشيرة في الوقت ذاته الى انه تم احالة الكشوفات بعد اعتمادها من مراقبة شؤون التوظف التابعة لديوان الخدمة المدنية الى الجهاز المالي تمهيداً لصرفها بأقرب وقت.



وذكرت في تصريح لـ"الأنباء" ان الدفعة "الخامسة" ستشمل صرف البدل النقدي لـ"الإجازات" لـ 10 ادارات مركزية وهي "الهندسة الطبية - الوقاية من الإشعاع - التراخيص الطبية - تفتيش الأدوية - خدمات نقل الدم - الجودة والاعتماد - منع العدوى- الصحة العامة - المستودعات الطبية - الطوارئ الطبية".



وأكدت عبدالعزيز أن جهاز الشؤون الادارية يعمل على قدم وساق بتعليمات من وزير الصحة ووكيل الوزارة للانتهاء من صرف البدل النقدي لـ"الإجازات" لجميع قطاعات وادارات ومرافق الوزارة.