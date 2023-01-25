ناصر العنزي

بلغ القادسية الدور ربع النهائي لكأس سمو الأمير ليضرب موعدا مع الفحيحيل السبت المقبل، وذلك بعدما حول تأخره إلى فوز على الساحل 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في ختام الدور التمهيدي لمسابقة أغلى الكؤوس.



حافظ الفريقان على نظافة شباكهما في الشوط الأول وحصل كل فريق على فرصة للتهديف لم تكتمل، وردت العارضة كرة ثابتة أرسلها نايف زويد من خارج منطقة الجزاء وكانت من أجمل فرص المباراة (33 )، وانطلق مهاجم الساحل جيوفاني بكرة مرتدة ودخل منطقة الجزاء وسددها قوية كان لها الحارس علي جراغ بالمرصاد وحولها ركنية (39 ).



وقد اشرك مدرب الأصفر بونياك عناصر شابة منذ البداية مثل عبدالعزيز نصاري وعبدالله العنزي فيما تقدم فريقه العاجي مامادو سورو وابراهيما تانديا وغاب قائده بدر المطوع المتواجد في دكة الاحتياط إلى جانب عيد الرشيدي ، وكثرت التمريرات الخطأ في صفوف القادسية رغم نشاط لاعبيه وغابت عنه اللمسة الأخيرة.



أما مدرب الساحل محمد دهيليس فقد نجح خلال الشوط الأول في تحييد خصمه وعزله عن منطقة جزاء حارسه عبدالرحمن المجدلي بوجود المدافعين طارق عجون وعبدالرحمن الديحاني وناصر سالم وحمزة بن عبدة.



وفي مطلع الشوط الثاني سجل الساحل هدفا جميلا عبر العماني حمد الحبسي الذي ارسل كرة رائعة في الزاوية العليا (50). وفي الوقت بدل الضائع ادرك البديل سلمان البوص هدف التعادل من تسديدة مباغتة (95) وكان قبلها قد أهدر مهاجم القادسية المالي ابراهيما تانديا ركلة جزاء تصدى لها الحارس عبدالرحمن المجدلي (55).

وكان الفريقان قد أضاعا فرصا محققة في الشوط الثاني ، وفي الشوط الإضافي الأول تدخل البديل بدر المطوع وسجل هدف القادسية الثاني من لمسة جميلة (108)، ثم أضاف المالي ابراهيما تانديا الهدف الثالث (112).

أدار المباراة الحكم عبدالله جمالي وأشهر البطاقة الحمراء للاعب الساحل جيوڤاني (106)، كما طرد رئيس جهاز الكرة بالساحل أحمد عجب لاحتجاجه.