عبدالعزيز الفضلي

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، قراراً يقضي بتكليف وكيل التعليم العام أسامة السلطان وكيلاً لوزارة التربية بالإضافة عمله، كما كلف الوزير العدواني وكيلة الشؤون الإدارية رجاء بوعركي وكيلاً للقطاع المالي بالإضافة إلى عملها.

وكلف كذلك مدير إدارة التقنيات التربوية د.غانم السليماني، وكيلاً لقطاع التنمية التربوية والأنشطة، وستكون تلك التكليفات نافذة اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

ويأتي ذلك بسبب الاستقالة التي تقدم بها الوكيلين المساعدين بالتربية فيصل المقصيد ويوسف النجار .