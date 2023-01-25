اعلنت اليابان اليوم الاربعاء، استمرار سقوط الثلوج بغزارة مما أسفر عن مصرع شخص على الأقل وإلغاء مئات الرحلات الجوية وتعطل حركة القطارات.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحافي، ان شخصا لقي مصرعه ويجري التحقق من حالتي وفاة أخريين بسبب الثلوج.

وأوضحت شركة الخطوط الجوية اليابانية وشركات طيران اخرى انه تم إلغاء أكثر من 300 رحلة جوية حتى الآن بشكل رئيسي من وإلى المطارات في مناطق على طول ساحل بحر اليابان.

وقال مشغلو القطارات ان تساقط الثلوج تسبب أيضا في تعليق أو تأخير القطارات وشل الطرق السريعة في العديد من المناطق بجميع أنحاء البلاد.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ان مدينة (مانيوا) بغرب اليابان شهدت تساقط ثلوج بلغت 93 سنتيمترا خلال ال24 ساعة وهو أعلى رقم قياسي لها.

وتتوقع الوكالة استمرار تساقط الثلوج بكثافة في المناطق الشمالية والشرقية داعية الجميع الى اخذ الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة.