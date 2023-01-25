أكد نائب رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية محمد الشمري، أن هناك استياء كبيرا من خدمات مستشفى الأحمدي للعاملين بالقطاع النفطي .

وشدد الشمري على أن النقابة تلقّت العديد من الشكاوى من مستوى الخدمة المقدمة لعمال القطاع النفطي وخاصة اسعاف المستشفى الذي لا يسعف المرضى خارج منطقة الأحمدي مهما كانت حالته المرضية سيئة.

واعتبر أن الوضع يزداد سواءا يوما بعد يوم بسبب تردي خدمات المستشفى الخاص بالعاملين بالقطاع النفطي متسائلا : هل يعقل أن يعاني مريض في أي مكان في العالم ولا يتلقى رعاية عاجلة أو وصول إسعاف إلى منزله لحمله إلى المستشفى فورا لانقاذه .

وختم الشمري تصريحاته بمطالبة النقابة بتغيير جذري لإدارة المستشفى والتأكيد على أهمية قيامها بدورها في رعاية المرضى من العاملين في القطاع النفطي والتي انشأت من أجلهم وفي مقدمة ذلك وصول الإسعاف إلى المرضى حيث كانوا وليس فقط في منطقة الأحمدي .