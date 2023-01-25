قال الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية فاضل الدوسري، إنه تمت زيادة الطاقة التشغيلية لمشروع (ونتر وندر لاند الكويت) لتصل إلى عشرة آلاف زائر في نهاية أيام الأسبوع الخميس والجمعة السبت إضافة إلى توفير ستة آلاف تذكرة يوميا خلال أيام الأسبوع العادية.

وقال الدوسري في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن أعداد الزائرين للمشروع الذي ضم حوالي 40 لعبة مختلفة تجاوز 100 ألف زائر منذ افتتاحه بحديقة الشعب في ديسمبر الماضي.

وبين أن المشروع موجه نحو خدمة وتنشيط المشاريع الكويتية بالدرجة الأولى إذ أعطى أكثر من 100 فرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يتم إدارتها بأيد كويتية.

وأشار إلى أن (المشروعات السياحية) ستقوم باستضافة 50 زائر يوميا من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك حرصا منها على الوفاء بمسؤوليتها المجتمعية.

وشدد على ضرورة شراء تذاكر الدخول عبر الموقع الرسمي لونتر وندرلاند الكويت (www.winterland.kw) وعدم شرائها من أي مكان سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من القنوات وذلك لمزيد من الأمان وتفاديا لعمليات الاحتيال.