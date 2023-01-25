شدد على ضرورة أن تكون المكافآت حافزاً للمزيد من العمل والعطاء

أمير زكي

أعلن مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد في تصريح لـ «الأنباء» عن صدور قرار من مجلس الخدمة المدنية بزيادة المكافأة التشجيعية الشهرية من 180الى 300 لكل من «مفتش أمن وسلامة ومدقق جمركي»، مؤكدا أن هذا القرار يأتي انطلاقا من أهمية دور رجال الجمارك وتعزيزا لجهودهم في النواحي الأمنية والاقتصادية.

وتوجه المدير العام للجمارك سليمان الفهد بالشكر والتقدير إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، ومجلس الخدمة المدنية على التجاوب مع طلب الإدارة العامة للجمارك بهذا الخصوص، مؤكدا أن جميع منتسبي الجمارك يثمنون هذه الخطوة.

وشدد سليمان الفهد على ضرورة أن تكون المكافآت التشجيعية حافزا نحو المزيد من العمل والعطاء لخدمة الكويت تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما.