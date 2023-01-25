المقيمون بصورة غير قانونية ستكون لهم منصة خاصة حين ورود موافقة السلطات في المملكة العربية السعودية

أسامة أبو السعود



دعت إدارة الحج والعمرة بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1444هـ/ 2023م الى التسجيل عبر الموقع: http://hajj-register.awqaf.gov.kw وذلك خلال الفترة من الاحد 29 الجاري حتى 28 فبراير المقبل.



وأعلنت الوزارة في بيان لها تلقت «الأنباء» نسخة منه ان الشريحة المستهدفة هم المواطنون والمقيمون على ارض الكويت.



وفيما يخص فئة المقيمين بصورة غير قانونية، أوضحت وزارة الاوقاف انه ستكون لهم منصة خاصة حين ورود موافقة السلطات في المملكة العربية السعودية.



وفيما يخص معايير المفاضلة المعتمدة، اشارات الى ان المواطنين الذين لم يسبق لهم الحج سيتم الفرز بعد انتهاء التسجيل وفقا لمعايير المفاضلة المعتمدة.



وأشارت الى ان عملية استكمال التسجيل ستتم بعد حصول الحاج على الموافقة النهائية، حيث يقوم الحاج باستكمال التسجيل لدى الحملة التي يرغب التسجيل فيها.



وختمت بأنه يمكن الاستفسار عبر الخط 99051691 او للاستفسار عبر واتساب على ارقام 22342385 - 22342238.