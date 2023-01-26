

أسدى لاتسيو خدمة لنابولي المتصدر بفوزه على أبرز مطارديه ضيفه ميلان 4-0، وذلك في ختام منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وتقدم لاتسيو الذي عزز حظوظه بمقعد اوروبي في مسابقة دوري أبطال أوروبا إلى المركز الثالث برصيد 37 نقطة وبفارق الأهداف عن إنتر الرابع الذي خسر أمام إمبولي 0-1 الإثنين. وتأخر نادي العاصمة بفارق نقطة عن ميلان الثاني الذي بات بدوره يتخلف بفارق 12 نقطة عن نابولي المتصدر.



ويحلم نابولي بلقب ثالث في تاريخه بعد اثنين بقيادة الاسطورة الراحل الارجنتيني دييغو أرماندو مارادونا الذي سمي الملعب تيمنا به بعد وفاته في 2020، بعدما قاده الى لقبيه الوحيدين في 1987 و1990.



ويمر ميلان، حامل اللقب، بفترة سيئة إذ لم يفز في مبارياته الخمس الاخيرة في مختلف المسابقات، فخسر في نهائي كأس السوبر الإيطالية أمام غريمه إنتر في الرياض الأربعاء، وقبلها خرج من ثمن نهائي الكأس بخسارته أمام تورينو 0-1 مطلع العام الحالي، فيما سقط في فخ التعادل أمام روما وليتشي بالنتيجة ذاتها 2-2 في المرحلتين السابقتين في الـ «سيري أ»، قبل الخسارة أمام لاتسيو.



وبخلاف «الروسونيري»، يتألق لاتسيو الذي يفتقد لخدمات نجمه المصاب تشيرو إيموبيلي صاحب 7 أهداف حتى الشهر المقبل، في الفترة الاخيرة حيث لم يذق طعم الخسارة في مبارياته الاربع الأخيرة فتعادل مع إمبولي 2-2 وفاز على ساسوولو 2-0 في الدوري، قبل أن يقصي بولونيا من ثمن نهائي الكأس بفوزه عليه بهدف نظيف وثم ميلان.



ولم يشفع لفريق «الروسونيري» فوزه بمباراتي الذهاب والإياب في الدوري الموسم الماضي على لاتسيو 2-0 و2-1، ليتعرض لخسارته الثالثة هذا الموسم.



وقال ستيفانو بيولي، مدرب ميلان بعد الخسارة: «نحن نمر في اوقات صعبة، علينا أن نعود حالا إلى ميلانو للعمل، أنا أتحدث معكم لأنه من واجبي أن أتحدث لكن علينا أن نصمت جميعا بعد هذه الخسارة، الحل الوحيد للخروج من هذه الأوقات الصعبة هو العمل».