

واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف رابعا، عودته الموفقة لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، ببلوغه نصف النهائي للمرة العاشرة في مسيرته اثر فوزه على الروسي أندري روبليف الخامس 6-1 و6-2 و6-4 أمس من دون صعوبة تذكر.



وقال نوفاك: «بصراحة، لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة بالطريقة التي ألعب بها حاليا، ألعب بشكل قوي جدا من الخط الخلفي للملعب وأنا أحب عادة أن ألعب في ظروف مماثلة على هذا الملعب».



وسيكون ديوكوفيتش أمام اختبار سهل على الورق في نصف النهائي، إذ يلتقي تومي بول الذي حسم المواجهة الأميركية مع الشاب بن شيلتون وبلغ نصف نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرته، وذلك بفوزه على ابن العشرين عاما 7-6 (8-6) و6-3 و5-7 و6-4.



وعند السيدات، بلغت سابالينكا نصف النهائي لأول مرة في ملبورن بفوزها على الكرواتية دونا فيكيتش 6-3 و6-2، لتواجه بذلك الپولندية ماغدا لينيت التي واصلت مفاجآتها وبلغت دور الأربعة لأول مرة في الـ «غراند سلام».