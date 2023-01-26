

هادي العنزي



واصل فريق كرة السلة بنادي الكويت انطلاقته المتميزة في بطولة دوري «السوبر» الآسيوي، بفوزه على مستضيفه السد القطري 94-84، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية، على صالة الغرافة بنادي السد في قطر، ليرفع «الأبيض» رصيده إلى 8 نقاط من 4 انتصارات متتالية، في صدارة المجموعة وبالعلامة الكاملة، فيما وصل رصيد السد إلى 5 نقاط في المركز الثالث.



ويقام دوري «السوبر» الآسيوي بنظام الذهاب والإياب لأول مرة في تاريخ البطولات الآسيوية، بعد أن ألغى الاتحاد الدولي للعبة «FIBA» نظام التجمع، وبحسب نظام البطولة، فقد تم تقسيم القارة الآسيوية إلى عدة مجموعات بحسب المنطقة، وضمت منطقة الخليج مجموعتين، وكذلك منطقة غرب آسيا، فيما خصصت مجموعة واحدة لمنطقة غرب آسيا، ومجموعة سادسة لاستراليا، على أن يتأهل الفريق صاحب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة إلى الدور الثاني.



وتمكن لاعبو الكويت من تسجيل أفضلية واضحة على مستضيفهم القطري في جميع الأشواط الأربعة للمباراة، حيث انتهى الربع الأول بأفضلية الكويت 28-26، ووسع الفارق مع نهاية النصف الأول للمباراة إلى 7 نقاط (47-40)، وحافظ بطل الخليج والعرب على تقدمه مع نهاية الربع الثالث 67-62، ولم يكن الربع الأخير للمباراة بأفضل حالا من سابقيه بالنسبة للاعبي السد القطري، ليخرج الأبيض بفوز مستحق.

إلى ذلك، استغنى الجهاز الإداري بكاظمة عن خدمات محترفي كرة السلة الأميركيين ميرفي وريكي بالتراضي، وجاء الاستغناء عن ريكي بسبب ضعف الأداء الفني وعدم تحقيق الفريق الاستفادة المطلوب من اللاعب، فيما تخلى البرتقالي عن ميرفي الذي كان يعتبر من ابرز لاعبي الفريق بسبب خلافات إدارة مع المدرب الصربي ايفان جيرميج.