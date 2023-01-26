

يخوض النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو اختباره الجدي الأول مع النصر السعودي منذ قدومه الشهر الماضي بصفقة خيالية، عندما يلاقي الاتحاد اليوم في نصف نهائي الكأس السوبر السعودية، فيما يتواجه الهلال مع الفيحاء في نصف النهائي الثاني.

وكان النصر خرج فائزا في الظهور الرسمي الأول لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، الاحد الماضي أمام الاتفاق بهدف وحيد، ما أبقاه في صدارة الدوري السعودي بفارق نقطة عن غريمه الهلال الذي لعب مباراة أكثر.

ويشارك الهلال في الكأس السوبر بصفته بطلا للدوري الموسم الماضي، والفيحاء بطلا لكأس الملك، بينما يشارك الاتحاد كوصيف للدوري، مع النصر ثالث الدوري بدلا من وصيف الكأس (الهلال).



ويملك الهلال ثلاثة ألقاب في المسابقة، مقابل اثنين للنصر ولقب لكل من الفتح والشباب والأهلي.



وكان نظام الكأس السوبر في السنوات الماضية عبارة عن مباراة واحدة تجمع بطلي الدوري والكأس، لكن بنظامها الجديد تسير على خطى مسابقة الكأس السوبر الإسبانية التي احتضنتها السعودية أخيرا بمشاركة أربعة أندية وتوج برشلونة بلقبها.



وقد التقى النصر والاتحاد هذا الموسم في الدوري المحلي، وانتهت المباراة التي شهدت طرد لاعب من كل فريق بالتعادل السلبي، علما ان الاتحاد فاز الموسم الماضي ذهابا وإيابا (3-1 و3-0).

ويعيش الفريقان موسما مميزا، حيث لم يتعرض كل منهما سوى لخسارة واحدة، على غرار الهلال. ويحتل الاتحاد حاليا المركز الثالث في الدوري بفارق نقطتين عن النصر بعد 14 مباراة، وبلغ الدور ربع النهائي لكأس الملك.

أما النصر، فيتربع على الصدارة وتأهل لربع نهائي كأس الملك، ولهذا سيرمي كل فريق بثقله من أجل حسم بطاقة النهائي لصالحه، وكل منهما مؤهل لذلك في ظل وجود كم كبير من العناصر المميزة في الفريقين.



وتسبق هذه المواجهة مباراة الهلال حامل اللقب مع الفيحاء على ستاد الأمير فيصل بن فهد، مع أفضلية على الورق للأول، خصوصا في ظل حلول منافسه في المركز الثالث عشر في الدوري مع 4 انتصارات في 14 مباراة، لكن الأخير حقق انتصارا تاريخيا بركلات الترجيح على الهلال في نهائي كأس الملك في مايو الماضي.



وخرج الهلال فائزا بهدفين نظيفين عندما التقيا في أغسطس الماضي في الدوري.