

تنطلق في الثانية والنصف ظهر اليوم منافسات مهرجان الكويت الدولي لفروسية قفز الحواجز في مضمار مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة ونحو 150 حصانا، وتم رصد جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى أكثر من 77 ألف دينار بدعم ورعاية من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية والاتحاد المحلي للعبة.



وقال المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية عضو الاتحاد الآسيوي للفروسية المدير الفني لاتحاد اللعبة وليد الجاسم في تصريح صحافي: «ينقسم المهرجان إلى بطولتين تبدأ الأولى اليوم الخميس وتستمر حتى السبت المقبل في فئة النجمتين بمشاركات فرسان من الكويت وألمانيا وهنغاريا وإيرلندا وإيطاليا والأردن وبريطانيا، على أن تقام البطولة الثانية الخميس المقبل 2 فبراير ولمده ثلاثة أيام من فئة الثلاث نجوم ضمن منافسات الدوري العربي المؤهل إلى بطولة العالم، حيث تم رصد 21 ألف دينار للبطولة الأولى



و 5 ألف دينار للبطولة الثانية».



وأضاف الجاسم أن المهرجان يقام برعاية الاتحاد الدولي للفروسية وهناك حُكام معتمدون من قبل الاتحاد الدولي يشاركون في إدارة البطولة.