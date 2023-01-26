محمود عيسى

ذكر معهد الصناديق السيادية ان الهيئة العامة للاستثمار رفعت ملكيتها في مجموعة مرسيدس بنز AG الألمانية إلى 5.33%، وذلك من خلال إفصاح صدر في 19 يناير 2023.



وذكر المعهد ان ملكية هيئة الاستثمار في حقوق التصويت والبالغة 4.24% ارتفعت إلى 5.33% في الشركة التي كانت تعرف سابقا باسم ديملر AG وهي شركة سيارات أوروبية كبرى.



وأضاف المعهد ان هناك 823 مليون سهم قائم لشركة Daimler Truck Holding AG مملوكة حول العالم، وكانت الشركة جزءا من Daimler AG خلال الفترة من نوفمبر 2019 إلى ديسمبر 2021، وتعد مجموعة مرسيدس بنز - بفضل حصتها البالغة 30.01% أكبر مساهم فردي في مجموعة ديملر للشاحنات، ومن بين المساهمين الرئيسيين الآخرين مجموعة BAIC الصينية (بنسبة 6.49%) والمستثمر الصيني Li Shufu (بنسبة 6.3%) وصندوق ديملر للتقاعد بنسبة 4.99%، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية بنسبة 5.01%. وختم المعهد بالقول انه في 20 يناير 2023 تجاوز عدد مساهمي شركة ديملر القابضة للشاحنات حول العالم 910 آلاف مساهم.