عاطف رمضان



اعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية انها ستقوم بتوزيع الدفعة السابعة في N5 في القسائم الحكومية بمشروع جنوب صباح الأحمد السكنية، والتي تشتمل على 309 قسائم بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 28 ابريل 2019، وذلك خلال المواعيد التالية: توزيع البطاقات يومي الخميس والاحد 26 و29 يناير 2023، وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 30 يناير 2023، وإجراء القرعة يوم الاربعاء 1 فبراير 2023، وسيتم تسليم بطاقات دخول القرعة لـ 309 مواطنين لهذه الدفعة.



وفيما يلي الأسماء:



٭ بدر طارش جريبيع الرويعي



٭ عبدالله عبيد حمود المطيري



٭ محمد عبدالرحمن عطاالله ابراهيم



٭ براك سعد نافل العازمي



٭ خليل ابراهيم خليل العلى



٭ هايف ندى شعيفان العجمي



٭ علي عبدالكريم اسماعيل عبدالرحيم



٭ مشاري أحمد محمد امين



٭ سلطان سعود حصين العجمي



٭ هشام ناصر أحمد بشير



٭ مشعل مشعان علي العتيبى



٭ مشاري محمد ناصر العجمي



٭ بدر مانع محمد العجمي



٭ خالد محسن مصلح الرشيدي



٭ محمد مبارك محمد الدوسري



٭ راشد فهد دخيل العويهان العنزي



٭ سعد مطر دخيل العنزي



٭ محمد علي محمد المري



٭ سعيد عباس عبدالرضا المؤمن



٭ فهد عبدالرزاق عبدالمحسن الخترش



٭ عبدالله محمد مرزوق السميران المطيري



٭ أحمد نافل عثمان العازمى



٭ محمد داود عبدالرزاق العبدالجليل



٭ سعود محمد سعود العازمي



٭ معاذ خشمان منوخ الظفيري



٭ أحمد عامر فيصل العجمي



٭ عبدالعزيز نايف مبارك المطيرى



٭ سعود عزيز حمدان الشمري



٭ حمد حمود فهد العازمي



٭ فهد فواز مشعل العتيبي



٭ حسين سالم مراد علي



٭ محمد ابراهيم محمد الحمدان



٭ عبدالله راشد على عتيج



٭ مفرح سالم عشق العجمى



٭ يوسف مطلق جبر المطيري



٭ مصطفى بادي صالح الرشيدي



٭ فيصل عبدالرحمن مصطفى الحمد المجرن



٭ علي عبدالحسين ابراهيم الخليفي



٭ محمد خالد راشد المناعي



٭ محمد سليمان على الفزيع



٭ عقيل عبدالله مندنى عيدان



٭ يوسف بديع عبدالرزاق الرقم



٭ حماد فالح حماد الكفيف



٭ ناصر إسماعيل عبدالله السماعيل



٭ علي فهد علي العازمي



٭ فلاح عيد فلاح العازمي



٭ خالد فلاح مرزوق الشتلي



٭ سلمان مسلم فلاح الهبيده



٭ يوسف صادق يوسف الباذر



٭ حسين خالد مندني قاسم غلام



٭ ماجد عافت سعد العنزي



٭ حمد عيد حسين العازمي



٭ صالح خالد مزعل المزيعل



٭ يوسف ناظم محمد المسباح



٭ محمد سعد روباج العازمي



٭ عبدالرحمن صالح سالم النهام



٭ أحمد علي علوش المطيري



٭ عوض معزى عوض العازمى



٭ عبدالله مبارك جارالله العجمي



٭ فهد عبدالله جزاع العتيبى



٭ نواف راشد مبارك الشعيبى



٭ أحمد عبدالامير عايش السلامين



٭ محمد توفيق منصور القطان



٭ فواز عبدالله حمد الشمري



٭ علي يحيى يوسف الصوري



٭ محمد فهد محمد الجعيدي



٭ راشد سفر عايض الهاجري



٭ حمود نافل مرزوق سكيران العازمي



٭ علي راشد مناحي العجمي



٭ منذر عبد الكريم عباس محمد حيدر



٭ أحمد بدر عباس علي



٭ ضاري محمد جابر السعيدي



٭ عبدالعزيز مانع عبد المحسن العبدالعزيز



٭ المثنى محمد يوسف المونس



٭ عبدالرحمن كاظم محسن البلام



٭ سليمان عبدالكريم مصطفى المرزوق



٭ سعود عبدالله سعود العازمي



٭ ناصر شويع سعد



٭ يونس أحمد عبد الحسين محمد صفر



٭ عبدالله سعود عبدالله الهاجري



٭ عبدالعزيز أحمد راشد السعيد



٭ خلف أحمد خلف العازمي



٭ صالح سعد حمد الطويل العجمي



٭ عبدالله خليفه عبدالله الفضالة



٭ أحمد حمد عياد العازمى



٭ ابراهيم بدر عبدالرحمن العبودي



٭ سالم عبدالله مصبح الخياط العازمي



٭ خالد جهاد عبدالله العمران



٭ عبدالله فؤاد فهد العبد الجادر



٭ أنس انور أحمد بوناشي



٭ ابراهيم خليل ابراهيم كمال



٭ فهد سلمان اسحيم الميع



٭ عبدالله انور حاتم الحربي



٭ محمد علي محمد سفر محمد



٭ عيسى دخيل أحمد بداح



٭ جابر جاسم محمد الخالدى



٭ مشعل محمد صحن العازمي



٭ عثمان سالم غازي العازمى



٭ ناصر فالح عنيزان العجمي



٭ مشعل محمد معجب السبيعى



٭ محمد عبدالعزيز خالد الجحيل



٭ أحمد خلف سعود المطيري



٭ محمد عبدالله محمد العازمى



٭ حسين بدر حسين الشعلان



٭ فلاح ناصر عيد الفلاح



٭ عبدالله سلمان خلف العازمي



٭ علي جمعة علي القلاف



٭ محمد فراج كروز العجمي



٭ ناصر جمعان فهد العازمي



٭ سعيد حمد حسين العجمي



٭ محمد صلاح سعود المجيبل



٭ فالح محمد فالح الاصفر



٭ محمد حمود سيف العازمى



٭ حمد سعيد سالم العجمى



٭ سعود فهد عياد السليماني



٭ عبدالرحمن عبدالعزيز عيسى بوحمره



٭ عبدالهادى فلاح على العجمي



٭ محمد عماد يوسف البكر



٭ قاسم محمد يعقوب المطوع



٭ ضاري اسماعيل مفلح العازمى



٭ عمر نابي الهيلم العنزى



٭ راشد حمد فهد الغريب



٭ حمد سلطان بندر العتيبي



٭ فالح راشد فالح العازمى



٭ يوسف يعقوب يوسف التمار



٭ عبدالعزيز سعود هزاع المطيري



٭ مساعد جمال عاشور كنكوني



٭ فهد فلاح فهد العازمي



٭ عبدالعزيز خلف فالح العازمى



٭ صقر محمد غنيم العازمي



٭ حمد عبدالله فهيد الهاشمي العجمي



٭ عبدالرحمن مساعد محمد الوهيب



٭ شبيب عبدالله حمد العجمي



٭ خالد جدعان قرينى العازمى



٭ حسين مفرح زايد العجمي



٭ مشعل عفات محمد العنزي



٭ داود خالد داود الفيلكاوي



٭ ناصر عبدالرحمن سهيل الرشيدي



٭ أحمد حمد حمود العازمي



٭ عبدالله سالم غازي العازمى



٭عيسى عبدالله صالح عبدالله



٭ عبدالرحمن عياد ضيف الله العازمي



٭ محمد عبدالله صالح الشطى



٭ أحمد حسين عبد الرسول علي



٭ يوسف خالد على عتيج



٭ متعب عبدالله سلطان العتيبى



٭ عبدالسلام حسين مبارك الحمدان



٭ بدر مطلق محسن الحربي



٭ فارس عبيد فليفل الداهوم



٭ عبدالله ابراهيم عبدالله الداحس



٭ مشعل نايف مجعد المطيرى



٭ محمد جاسم محمد العنزى



٭ طلال محمد مبارك جوهر الشطي



٭ عبدالله رشيد عبدالله العازمي



٭ فهيد فلاح فهيد مثيب العجمي



٭ خالد حمود مدغم العازمى



٭ محمد علي حمد المري



٭ خالد عبدالله شحاذ العازمي



٭ علي جاسم محمد العطار



٭ محمد عبدالله عبدالرحمن حسن



٭ على عبدالغفار عبدالصمد الصفار



٭ ثنيان أحمد محمد بن يوسف



٭ عبدالرحمن سالم ناصر الشحومى



٭ علي طلق محمد العازمي



٭ عبدالعزيز خالد العازمي



٭ حمد محمود حمد الجويعد



٭ أحمد سعد مطلق العازمي



٭ أحمد ناصر مجبل العازمى



٭ جاسم محمد بلال السعد



٭ عبدالوهاب أحمد عبدالله بن نخي



٭ عبدالله وليد محمد العلي



٭ علي صالح على العازمى



٭ محمد صالح خالد الهاجري



٭ منصور زايد منصور مطيع



٭ محمد عمعوم ادغيم العازمى



٭ عيسى سالم عيسى مبارك



٭ حمد سعود طراخم العتيبى



٭ عبداللطيف عبدالله على العتيبي



٭ مشعل علي محمد المري



٭ راشد خالد راشد المناعي



٭ عبدالهادي فرج سالم المري



٭ سعد محمد عبدالله العجمي



٭ أحمد حداد عيد الفضلي



٭ عبدالله أحمد سالم العازمي



٭ عادل سعد عيد العازمي



٭ فهد حسين عبدالله العجمى



٭ محمد فالح محمد الهاجري



٭ عبدالله مبارك فلاح العازمى



٭ علي محمد غلوم كمال



٭ عبدالله محمد حسين العنزي



٭ محمد لافي محمد العازمى



٭ يوسف عبدالله اسحاق كمشاد



٭ محمد زكي صالح السليمي



٭ فهد يوسف زكريا الرويح



٭ محمد سعود محمد المري



٭ محمد صالح محمد الشويب



٭ عبدالله عادل هويدي العازمي



٭ عبدالله عثمان جدعان الزهاميل



٭ نايف سعيد عبيد الهاجري



٭ طلال يوسف محمد الهولي



٭ أحمد جابر أحمد ملك



٭ محمد فيصل سالم الوهيب



٭ سالم محمد سالم العازمي



٭ سلطان شاكر حسن العنزي



٭ محمد عبدالله عيد العجمي



٭ سعود صلاح جهاد العازمي



٭ مشاري عبدالله سعود الدوسري



٭ محمد عيد غنيم السليماني



٭ محمد غنام ناصر القريني



٭ يعقوب مفرج عقوب المطيري



٭ سالم محمد جمعة الخشمان



٭ حمود عبدالله محمد الحربي



٭ سند نايف نغيمش حسيان العازمي



٭ سعود عبدالعزيز عبدالله العميري



٭ علي محمد هادى العجمي



٭ فيصل ربح نغيمش العنزي



٭ خالد محمد نايف العنجري



٭ بدر فهد سعود العازمي



٭ محمد فهاد مذكر العجمي



٭ زايد سلمان سعد العجمي



٭ عبدالله نعيم عبدالواحد المطرود



٭ حسين علي ماجد الشماع



٭ هلال يوسف عبد الوهاب السويدان



٭ خالد ابراهيم جاسم الشطي



٭ اسامة جهاد متعب العنزي



٭ سالم صالح ابراهيم اللهو



٭ بدر محمود عبدالجبار حسن



٭ على فهد حسين الحداد



٭ فهد بدر مبارك الزوير



٭ بندر عبيد حمد العجمي



٭ سعد راشد محمد العازمى



٭ راشد فهد محمد العازمى



٭ سلمان اكرم سلمان شاهر كريدي



٭ عبدالله حامد مكي القلاف



٭ حسينان محمود عبداللطيف الحسينان



٭ أحمد قاسم جاسم محمد



٭ مصعب معجب عبداللطيف الدوسري



٭ محمد جمعة غلوم محمد



عبود صلاح محمد العنزي



٭ حسين على حسين مندني



٭ حسين عبد الوهاب حسين الكندري



٭ سلطان فيصل سلطان المري



٭ حمد فلاح مجبل العازمي



٭ عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله البشير



٭ عيد محمد مبارك العازمي



٭ علي حسن غلوم العلى



٭ خالد سالم لزام غريب



٭ عيد سالم عيد المشوط



٭ خالد حمدان زيد العازمى



٭ عبدالعزيز نايف الحميدى الجحيدلي



٭ عبدالرحمن هادى حابس المطيري



٭ سالم زايد سالم فهد



٭ محمد بداح عبدالله العجمى



٭ عبدالله عماد عبدالله الشراح



٭ علي مسفر سعود العجمي



تركى فهد عواد مطلق العازمي



٭ خالد لافي مبرك العازمى



٭ محمد عبدالرحمن محمد سبت أحمد



٭ عمر فالح عبدالله الدوسري



٭ طلال عواض بعيجان المطيري



٭ ناصر حمود سعد اللميع



٭ سالم محمد بن محمد بن سليمه



٭ ناصر عبدالله بداح ناصر



طالب عبداللطيف طالب العبدالجليل



٭ مشعل لافي عايض العازمي



٭ سالم طليان على بن حديد



٭ بدر عوض نهار المطيري



٭ راشد سلطان راشد العاطفي



٭ سعود مسفر محسن العجمي



٭ أحمد ناصر أحمد التوره



٭ عبداللطيف حمد عبدالرحمن الحميميدي



بدر عبدالله عيسى البلوشي



فهد محمد عبدالله العجمي



٭ حمد عجران شنيف العازمي



٭ بندر فوزي بندر العتيبي



٭ حسين شريف سيد دعير شرهان



٭ حمد فهد سحمي الدوسري



٭ مشعل نايف صعيب العتيبى



٭ عيسى جمال عيسى المذن



٭ سليمان توفيق جعفر ابو مجداد



٭ مفرج فرحان محمد العجمي



٭ عبدالرحمن بدر سعيد العنزي



٭ علي طالب سليمان الحداد



٭ هادى فهيد مرزوق الرشيدي



٭ محمد مبارك جبر الشريعان المطيري



٭ عبدالله يوسف حمد الناصر



٭ موسى أحمد مبارك الدماج العازمي



٭ عبدالله سالم عوض العازمى



٭ فهيد عردان فهيد العجمي



٭ حمد سعود سالم العازمى



٭ عبدالعزيز مزيد حربي الزيد



٭ هادي محمد سعد الدوسري



سعد لافى بطيحان العازمي



٭ بادي خالد شافي الدوسري



٭ جراح ابراهيم شمروخ الشمروخ



٭ عمر عوض عبدالمنعم العتيبي



٭ عبدالله عايد مطلق العازمى



٭ سالم عايض عمير العازمي



٭ سعد أحمد فالح العازمي



٭ محمد ناصر محمد العتيبى



٭ أحمد راشد شبيب الزعبى



٭ عبدالرحمن فهد الحميدي سعد العتيبي



٭ عبدالله طينان حمد الهاجري



٭ محمد خالد جاسم الصقر الزايد



٭ جابر مرجى قوطان العنزى



٭ علي حسين علي السنان



٭ عبدالعزيز سعد محمد العتيبى



٭ حمود عايض حمود العازمي



٭ حمد بدر عبد الوهاب الشطى