أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.عبدالله الهاجري، أنه تم قبول (27) طالبا وطالبة في كليات الجامعة من غير الكويتيين خريجي المرحلة الثانوية من مختلف الجنسيات ممن يسمح لهم بالالتحاق بالجامعة ضمن الفئات المحددة لهم.



كما أشار د. الهاجري إلى أن قبول الطلبة غير الكويتيين تم وفقا لترتيب رغباتهم في ضوء الأعداد المحددة لهم في كل كلية وفقا لقرار مجلس الجامعة آخذا بعين الاعتبار الحدود الدنيا لقبول الطلبة الكويتيين في الكليات المختلفة وسياسة القبول للعام الجامعي 2022/2023 التي تنص على أنه يشترط لقبول أي طالب غير كويتي في أي من تخصصات الجامعة ألا تقل نسبته في شهادة الثانوية أو معدله المكافئ عن أدنى نسبة للطلبة الكويتيين المقبولين في نفس التخصص.



وأضاف أنه سيتم إرسال رسائل قصيرة عبر الهواتف النقالة إلى جميع الطلبة المقبولين محددا فيها الكلية التي تم قبول الطالب فيها، وسيكون اعتماد القبول On-line من خلال الدخول على موقع نظام القبول الإلكتروني (http://portal.ku.edu.kw/admission)، وسداد الرسوم (10) دنانير.



ولفت إلى أنه يمكن لجميع الطلبة الذين قاموا بتقديم طلبات التحاق معرفة نتيجة قبولهم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه.



وختم د. الهاجري تصريحه بتهنئة الطلبة المقبولين وذويهم على قبولهم في الجامعة، متمنيا للطلبة مسيرة دراسية موفقة.