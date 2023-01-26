

أعلنت وزارة الداخلية عن إقامة تمرين وهمي بأرض المعارض الثلاثاء في تمام الساعة 11 مساء ضمن تدريب الردع الحاسم رقم 6 باستخدام الذخيرة والقنابل الصوتية، داعية وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لعدم تداول أخبار مغلوطة وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية.



وأكدت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بـ «الداخلية» في بيان صحافي أن هذا التمرين يأتي ضمن الخطة التدريبية للوزارة لرفع كفاءة منتسبيها ورفع مستوى التنسيق والتعاون الميداني في إدارة المواقف الأمنية الطارئة والتعامل معها بكل كفاءة وإتقان.



وقالت الإدارة إن أبوابها مفتوحة للرد على أي استفسارات تتعلق بالشأن الأمني.