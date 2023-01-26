

أعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء عن تنفيذ تدريبات بالذخيرة الحية اليوم الأربعاء بميدان «الأديرع» شمال البلاد ويستمر حتى7 فبراير القادم استعدادا لإقامة تمرين تعاون (2023/1).



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في «الداخلية» في بيان صحافي: إن القوة ستقوم بتنفيذ تدريبات بالذخيرة الحية تحت إشراف وزارة الداخلية ممثلة بمديرية عمليات القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي والقوات الأمنية المشتركة.



وحذرت الوزارة المواطنين والمقيمين من الاقتراب من موقع الرماية خلال الفترة الزمنية المذكورة والموقع المحدد، مؤكدة أن الجهات الأمنية ستقوم بمنع كل من يحاول الاقتراب من أجل سلامة الجميع.