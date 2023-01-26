

تحت رعاية وحضور القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.محمد الظفيري، نظمت عمادة شؤون الطلبة ممثلة بإدارة الإرشاد الأكاديمي بجامعة الكويت لقاء إرشاديا للطلبة المستجدين بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2022، تضمن تنظيم معرض إرشادي، وذلك بحضور القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.عبدالله الهاجري، والقائم بأعمال العميد المساعد للخدمات الطلابية بعمادة شؤون الطلبة د.جاسم الحمدان، والقائم بأعمال العميد المساعد لشؤون التسجيل د.فاضل عزيز، في كلية العلوم الإدارية.



بداية، هنأ القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.محمد الظفيري الطلبة المستجدين وأولياء الأمور بمناسبة القبول بجامعة الكويت، متمنيا لهم حياة جامعية حافلة بالجد والاجتهاد والنجاح والتفوق، مؤكدا أن جامعة الكويت من أفضل الجامعات وقبول الطلبة فيها يعد أولى خطوات النجاح، مشيدا بأهمية إلمام الطالب ومعرفته باللوائح والقوانين الجامعية.



وأشار د.الظفيري إلى أن مثل هذه اللقاءات الإرشادية تأتي حرصا من عمادة شؤون الطلبة على تعزيز دور جامعة الكويت في حياة الطالب، حيث حرصت العمادة على مشاركة خمسين جهة في المعرض الإرشادي لخدمة الطالب وتوجيهه التوجيه السليم، لافتا إلى أن العمادة تعتبر الجهة الأساسية لمساعدة الطلبة في أي مشكلة قد تواجههم خلال حياتهم الجامعية، داعيا الطلبة للمشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والعلمية التي تقدمها إدارات عمادة شؤون الطلبة، لما تضيفه للطالب من مهارات قد ينطلق منها للمسابقات العالمية.



من جهة أخرى، ذكر القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.عبدالله الهاجري أن عمادة القبول والتسجيل مهمة لكل طالب جامعي، فهي حلقة الوصل بين الأقسام العلمية والطالب، موضحا أن الحياة الجامعية مختلفة عما قبلها، فالطالب له حق اختيار المادة والتخصص وتحديد مستقبله من خلال قرارات مدروسة، مضيفا أن عمادة القبول والتسجيل وفرت للطالب دليل قواعد القبول والتحويل الشامل على موقع الجامعة الرسمي لتسهيل حصول الطالب على المعلومات اللازمة لاستكمال مسيرته الدراسية.



كما أكد د.الهاجري ضرورة حرص الطالب على استقاء المعلومة من مصادر موثوقة توفرها جامعة الكويت وهي عمادة القبول والتسجيل، وعمادة شؤون الطلبة ومكاتب التوجيه والإرشاد في الكليات والتي تحرص على إرشاد ومساعدة الطلبة خلال مسيرتهم الجامعية.