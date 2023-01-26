

عبدالعزيز الفضلي



واصل وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني استقبال المراجعين، وذلك في مكتبه بديوان عام وزارة التربية بجنوب السرة.



جاء ذلك في إطار تفعيل سياسة الباب المفتوح التي انتهجها الوزير العدواني منذ تقلده المنصب، وتماشيا مع توجيهات مجلس الوزراء بضرورة تسهيل آلية العمل داخل وزارات وقطاعات الدولة. وقد اطلع العدواني على معاملات المراجعين في قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها، واستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم للسعي نحو حلها وفق الإمكانات المتاحة مع الالتزام باللوائح والنظم والقوانين المعمول بها في وزارة التربية.



حضر استقبال المراجعين مع الوزير، الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان.