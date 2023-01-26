

تقديرا لما تحظى به الكويت من مكانة مرموقة في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوپيك)، أعلنت وزارة النفط عن فوز مرشح الكويت الأستاذ المساعد بقسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة الكويت الدكتور ناصر عبدالعزيز الرشيد لمنصب مستشار قانوني في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوپيك).



وذكرت وزارة النفط في بيان صحافي، ان الدكتور ناصر الرشيد سيتولى مهام عمله في منظمة (أوپيك) وهو من المخضرمين في القانون الدولي.



وقالت ان تعيين الرشيد يأتي لتلبية تطلعات منظمة (أوپيك) ومراجعة الأفكار والقرارات من الناحية القانونية وذلك للنهوض بالمنظمة ومواجهة التحديات المستقبلية، وذلك بفضل الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها الرشيد والمشاركات الواسعة والفاعلة في المحافل الدولية.



وأشارت إلى أن الكويت حريصة على التواجد الفاعل في المنظمات الدولية، وأن تواكب حضورها المؤثر في هذه الصناعة العملاقة على المشهد الدولي بما يعكس جهود البلاد الكبيرة في عالم الطاقة.