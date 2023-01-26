الدوحة - فريد عبدالباقي



تسحب اليوم في جامعة حمد بن خليفة بقطر قرعة منافسات النسخة التاسعة من الدورة الرياضية للجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي، التي ستقام خلال الفترة من 4 إلى 10 فبراير المقبل، على الملاعب والمرافق الرياضية بقبة أسباير في أكاديمية أسباير بالعاصمة الدوحة.



وتشهد المنافسات مشاركة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت، بالإضافة إلى 15 جامعة خليجية ومؤسسة تعليمية من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي وهي: جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة قطر، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الطائف، وجامعة طيبة، وجامعة الملك خالد، وجامعة القصيم، وجامعة الملك عبدالعزيز، والجامعة السعودية الإلكترونية، وجامعة جازان من المملكة العربية السعودية، وجامعة السلطان قابوس وجامعة التكنولوجيا والعلوم، وجامعة الإمارات.



وسيتم إجراء قرعة منافسات البادل والتنس والكرة الطائرة، فيما ستجرى تصفيات لألعاب القوى والسباحة.



وستجرى مباريات كرة القدم بالدورة على الملعب العشبي في أكاديمية أسباير، حيث ستقام المنافسات بشكل يومي من 4 حتى 10 فبراير، على أن يتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، كما ستجرى 4 مباريات يوميا، وسيتأهل الأول من كل مجموعة إلى الدور النهائي وذلك بالرجوع إلى القانون الأساسي للدورة الرياضية.



من جانبه، قال كبير مشرفي المشاركة الطلابية بجامعة حمد بن خليفة ومدير الدورة الرياضية التاسعة فيصل المهندي لـ «الأنباء»: إن النجاح الكبير لمنافسات بطولة كأس العالم قطر 2022 زاد من سقف التحدي لدى مسؤولي الجامعة واللجنة المنظمة، لإنجاح الدورة وخروجها بأفضل صورة من جميع النواحي.



ومن المقرر أن تشهد مراسم سحب القرعة حضور اللجنة الإشرافية للدورة الرياضية التاسعة واللجنة الإشرافية للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي برئاسة محمد التويجري رئيس التعليم في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ونائب رئيس جامعة حمد بن خليفة لشؤون الطلاب ورئيس اللجنة المنظمة للدورة الرياضية التاسعة د.مريم المناعي، والتي سيتم بثها مباشرة عبر منصات الدورة الرياضية في وسائل الإعلام الاجتماعي.