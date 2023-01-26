

القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما نشر من معلومات بشأن اعتزام الحكومة بيع شركة مصر للطيران.



وأوضح المركز الإعلامي - في بيان له امس ـ أنه قام بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك المعلومات، مؤكدة أنه لا صحة لبيع «شركة مصر للطيران».



وشددت على أن مصر للطيران شركة وطنية ستظل مملوكة للدولة ولا يمكن التفريط فيها بأي حال من الأحوال باعتبارها أحد أذرع الدولة الرئيسية في منظومة النقل الجوي، مشيرة إلى تنفيذ خطة لتطوير الشركة تستهدف تحديث أسطولها من الطائرات وتوسيع شبكة خطوطها وزيادة عدد رحلاتها الجوية.



وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.



وفي سياق متصل، تواصل الشركة مسيرتها في النهوض بسواعد أبنائها المخلصين والحفاظ على العاملين انطلاقا من دورها الوطني والمجتمعي.



وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.