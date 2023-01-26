

في إطار مساعيه لتشجيع وتحفيز عملائه على الادخار، وضمن جهوده في ترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع، يوفر بنك الخليج لعملائه العديد من المنتجات الاستثمارية، التي تساعدهم على التوفير واستثمار أموالهم.



وقال مسؤول الاتصالات المؤسسية عبد المحسن النصار إن بنك الخليج يقوم بدور أساسي للعام الثالث على التوالي، في دعم حملة «لنكن على دراية»، من خلال نشر الثقافة المالية في المجتمع، ولهذا أطلق على 2023 عام التوفير.



وأشار إلى أن البنك باشر منذ بداية العام حث وتوعية مختلف شرائح المجتمع بأهمية التوفير، من خلال فعاليات نوعية، بدأت بإطلاق رزنامة تحت شعار «معاكم دوم في عام التوفير»، والاحتفال بالجائزة الكبرى لحساب مليونير الدانة، بطريقة تسويقية مبتكرة، في ختام العرض الأول لمسرحية «تم الإيداع»، التي انتجت برعاية البنك، وبمشاركة مجموعة من ألمع النجوم الشباب.



وأشار إلى أن بنك الخليج يوفر لعملائه خدمات ومنتجات مختلفة تساعدهم على التوفير وتحقيق عوائد كبيرة، سواء من خلال الفوز بالسحوبات السنوية العديدة أو جني العوائد المتميزة، ومنها: مليونير الدانة، حساب التوفير الإلكتروني، حساب توفير الخليج، وحساب المستثمر الذهبي.



وتتمثل رؤية «الخليج» في أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل في بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء ممتازة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام.