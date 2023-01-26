أصدر مصرف سورية المركزي تعميما وجه بموجبه كل المصارف العاملة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتبسيط عملية فتح الحسابات الجديدة أو تفعيل الحسابات الجامدة بالسرعة الممكنة وتعديل السياسات والإجراءات المعتمدة لديها وفقا لذلك.



ووفقا لبيان من المصرف المركزي نشره على قناته عبر التلغرام فإن هذا التعميم يأتي «لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين وزيادة فرص النفاد المالي ونشر الوعي حول أهمية التعامل مع القنوات المصرفية».



وكان المصرف ذكر أمس الأول، أنه يتابع المتغيرات الاقتصادية في سورية والخارج. وقال انه بناء على مراجعات مستمرة للسياسة النقدية، والدراسات التحليلية التي يجريها، إضافة إلى التواصل المستمر مع مختلف الفعاليات الاقتصادية للاطلاع على مشكلاتها ومقترحاتها، سيتم اتخاذ مجموعة من القرارات يعلن عنها تباعا في الفترة القادمة، لضمان استقرار أسعار الصرف وواقعيتها، وتشجيع الإنتاج، وتسهيل توافر السلع في السوق المحلية، وانسيابية عمليات التصدير.