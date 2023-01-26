أكد مدير لجنة طالب العلم التابعة لجمعية النجاة الخيرية خالد الكندري اهتمام اللجنة الحثيث بدعم ملف تعليم الطلاب الأيتام وضعاف الدخل وأبناء السجناء والمرضى داخل الكويت، معلنا عن إنجازات اللجنة خلال الفصل الأول من العام الدراسي الحالي، حيث تكفلت بسداد الرسوم الدراسية لـ 345 يتيما داخل الكويت موزعين على ٢٢٧ أسرة.



وقال الكندري: ينتسب الطلاب الأيتام المستفيدون من لجنة طالب العلم إلى 54 مدرسة داخل الكويت، موضحا أن اللجنة تتلقى طلبات المساعدة إلكترونيا، ثم تقوم بفحص كل حالة بشكل دقيق، والتأكد من الأوراق الثبوتية واختيار الحالات المستوفاة للشروط، وبعدها يتم إيصال المساعدات يدا بيد الى المدارس التعليمية التابع لها الطلاب وتوثيقها من خلال «شيكات» رسمية.