استجابة للوضع الإنساني المتفاقم للاجئين السوريين في المخيمات على الحدود السورية - التركية، ومع تواصل موجات البرد والتي زادت من معاناة اللاجئين السوريين، وصل وفد «نماء الخيرية» بجمعية الإصلاح الاجتماعي إلى تركيا، بهدف تقديم مساعدات عاجلة للاجئين والنازحين من أجل سد احتياجاتهم الضرورية العاجلة، وذلك في إطار نداء عاجل أطلقته «نماء الخيرية» تحت شعار «كن عونا لهم».



وقال مدير إدارة الإغاثة خالد الشامري الذي ترأس الوفد إن «نماء الخيرية» وزعت أكثر من 250 سلة غذائية، بالإضافة إلى مواد للتدفئة وبطانيات وأغطية وملابس شتوية، استفاد منها أكثر من 1250 أسرة سورية، كما قامت بتوزيع الكسوة على 750 طفلا ويتيما وأرملة. وذكر الشامري أن «نماء الخيرية» تهدف الى التخفيف عن معاناة المتضررين من شدة البرد التي زادت من مأساتهم.