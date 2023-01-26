أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء بتنفيذ جولة ميدانية من قبل مفتشي النظافة بمركز الجهراء لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق.



وفي هذا السياق، قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة محمد الجبعة إن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها بمنطقة الجهراء جاءت في إطار الاهتمام الذي توليه البلدية لرفع مستوى النظافة بكل المناطق بجميع المحافظات، مشيرا إلى أن الجولة قد أسفرت عن رفع 9 سيارات مهملة وقد تم إرسالها الى موقع حجز البلدية.



وأشار إلى تواصل المفتشين بجميع مراكز النظافة وإشغالات الطرق ومتابعة الباعة الجائلين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.