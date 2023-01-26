

أعلنت شركة زين الكويت عن تقديمها لباقات MAX الجديدة كليا للإنترنت، والتي تعيد من خلالها تعريف الجيل الجديد من باقات الإنترنت والترفيه لعملاء الدفع الآجل لأول مرة في السوق بأكبر مكتبة لمحتوى الترفيه والرياضة من 6 منصات إقليمية وعالمية على أقوى شبكة 5G في الكويت.



وتأتي باقات MAX الجديدة نتاجا لاستثمار «زين» المبكر في بناء منظومة شراكات استراتيجية مع كبرى منصات الترفيه الرائدة في منطقة الشرق الأوسط والعالم، بحيث تقدم الباقات الجديدة لعملاء «زين» أكبر مكتبة وآلاف الساعات من محتوى الترفيه والرياضة غير المحدود من ديزني+ وشاهد وTOD وOSN+ وSTARZPLAY وأنغامي+.



وتقدم باقات MAX الجديدة الفرصة المثلى لعملاء الدفع الآجل للاستمتاع بثلاث ميزات رئيسية في باقة واحدة متكاملة، وهي إنترنت الجيل الخامس 5G فائق السرعة، وأحدث أجهزة الإنترنت الذكية من اختيارهم، واشتراكات منصات الترفيه المفضلة لديهم من شركاء MAX بلا حدود، وذلك ابتداء من 12 دينارا شهريا فقط.



وبإطلاقها لهذه الباقات الجديدة الأولى من نوعها في السوق الكويتي، تخطو «زين» خطوة جديدة ضمن مساعيها الاستراتيجية لتقديم أفضل الخدمات الرقمية لعملائها في الكويت، وذلك من خلال العمل مع مقدمي المحتوى من المنطقة والعالم لتقديم أكبر مكتبة من محتوى الترفيه لعملائها ليختاروا ما يفضلونه ويستمتعوا بمحتواهم المفضل في أي وقت ومكان عبر أكبر وأقوى شبكة للجيل الخامس 5G فائقة السرعة في الكويت.



وتستمر«زين» في تلبية تطلعات واحتياجات عملائها المختلفة من خلال طرحها لأحدث الخدمات والتقنيات المبتكرة لعائلة المشتركين الأكبر في الكويت، وستلتزم الشركة دوما بتوفير آخر وأحدث الحلول والخدمات لتحسين تجربتهم وتحقيق توقعاتهم وتطلعاتهم ليتمتعوا بتجربة رقمية مميزة وفريدة.



شركاء MAX



تجمع ديزني+ أعظم القصص في العالم من «ديزني» و«بيكسار» و«مارفل» و«ستار وورز» و«ناشونال جيوغرافيك»، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المحتوى الترفيهي العام من «ستار»، وذلك عبر آلاف الساعات من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والبرامج الوثائقية والأعمال الأصلية، لجميع أفراد العائلة، مع تجربة مشاهدة آمنة من خلال أدوات الرقابة الأبوية سهلة الاستخدام.



اما «شاهد» فتضم آلاف الساعات من المسلسلات والأفلام العربية والأجنبية ومسلسلات شاهد الأصلية والمسلسلات الحصرية والعروض الأولى للأفلام والقنوات التلفزيونية مباشرة على الهواء ودوري روشن السعودي ومحتوى آمن للأطفال من «كرتون نتورك» و«نيكلوديون» و«سبيستون» و«إم بي سي 3» وغيرها المزيد.



وتقدم منصة TOD أكبر مكتبة من المحتوى الرياضي الحصري من UEFA وLaLiga وEPL وUCL والدوري الألماني والدوري الأميركي للمحترفين والمزيد، بالإضافة إلى مميزات فريدة لعشاق الرياضة مع TOD360 مثل الإحصائيات الحية والجداول الزمنية التفاعلية وغيرها، هذا إلى جانب مجموعة واسعة من محتوى الترفيه العربي والتركي الحصري وأحدث الأفلام والمسلسلات العالمية ومحتوى الأطفال الآمن وأعمال TOD الأصلية وغيرها المزيد.



بدورها تقدم منصة OSN+ أفضل محتوى ترفيهي من HBO وParamount+ وأعمال OSN+ الأصلية



وUniversal وNBC والمزيد، بالإضافة إلى المسلسلات التركية الحصرية بأحدث الحلقات وغيرها المزيد.



كما تقدم منصة STARZPLAY الرياضية حصريا الدوري الإيطالي مباشرة مع تعليق باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى مباريات «اليوروليغ» و«يوروكوب» لكرة السلة والمزيد من المحتوى الرياضي المميز، كما تقدم منصة STARZPLAY للترفيه محتوى جديد في كل يوم من أفلام هوليوود والمسلسلات التركية والعربية والأفلام الوثائقية وأعمال STARZ الأصلية والمزيد.



ولعشاق الموسيقى تقدم منصة أنغامي+ أحدث الأغاني والموسيقى من النجوم والفنانين العالميين والمحليين، مع أكثر من 57 مليون أغنية عربية وعالمية، وآلاف الساعات من برامج البودكاست، وإمكانية تحميل الموسيقى والاستمتاع بها من غير إنترنت في أي وقت ومكان بأفضل جودة ومن غير انقطاع.