

منصور السلطان



لقي عامل مصري مصرعه خلال قيامه بإصلاح سيارة «خلاط اسمنت» في مصنع للاسمنت في منطقة الصليبية.



وأفاد مصدر بأن بلاغا ورد صباح امس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بدهس عامل في احد المصانع في منطقة الصليبية، وعلى الفور توجه رجال الامن والاسعاف الى موقع البلاغ، حيث تبين أن عاملا مصري الجنسية يبلغ من العمر 29 عاما لقي مصرعه خلال قيامه بإصلاح سيارة «خلاط اسمنت»، حيث رجعت عليه ودهست رأسه، مما تسبب بوفاته في الموقع، وتم استدعاء رجال الادلة الجنائية والطبيب الشرعي الذي امر بنقل الجثة الى الطب الشرعي، فيما باشر رجال الامن التحقيق مع موظف المصنع للوقوف على ملابسات الحادث.