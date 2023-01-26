

محمد الجلاهمة - مبارك التنيب



أحال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد الى النيابة العامة أمس مواطنين وأميركي، وذلك للاتجار وحيازة 6 كيلوات من الماريغوانا الى جانب كميات من الأفيون والحشيش والخمور ومسدس، هذا وتم ضبط المتهمين عقب تحريات وتنسيق مع النيابة العامة والتي منحت فريق المكافحة المحلية إذنا بضبط المتهمين وتفتيش أماكن سكنهم.



وبحسب مصدر امني فإن معلومات وردت إلى رجال المكافحة عن حيازة وافد أميركي كمية كبيرة من المخدرات عقب تمكنه من إدخالها إلى البلاد بصورة غير مشروعة، وانه يسعى لتصريف هذه المخدرات داخل البلاد، وعليه تم إرسال مصدر سري اتفق معه على شراء كمية من مخدر الماريغوانا وتم الاتفاق على ان يكون التسلم والتسليم أسفل مسكنه في الجابرية ليتم ضبطه تنفيذا للإذن النيابي والعثور في شقته على بقية المخدرات والتي تقدر بـ 4 كيلوات من مخدر الماريغوانا إلى جانب مبلغ مالي يقدر بالآلاف واعترف الأميركي بالاتجار.



وإلى منطقة الفروانية وبعد تحريات وإذن نيابي تم ضبط مواطن وكان برفقته آخر وعثر بحوزتهما على نحو 2 كيلو من مخدر الماريغوانا وسلاح ناري و10 حبات لاريكا و20 غرام حشيش وأفيون ومسدس وحصيلة بيع.



هذا واعترف المتهمون الـ 3 في التحقيقات معهم في مقر «المكافحة» بحيازة المخدرات بقصد الاتجار.