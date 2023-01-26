

عبدالله قنيص - سعود عبدالعزيز



كشف مصدر أمني لـ «الأنباء» التفاصيل الكاملة لقضية تزوير الطبيات لموظفين في الحكومة، والتي أعلنت وزارة الداخلية عنها امس الاول، وكذلك كيفية الإيقاع بالمتهمين واعترافهما، حيث أكدا قيامهما باستخراج عشرات الطبيات بمقابل دينار واحد عن اليوم المرضي، وتم العثور بحوزتهما على اختام أقرا بأنهما تحصلا عليها من آسيوي تبين انه غادر الكويت بشكل نهائي، وتبين ان الاختام تعود لأحد المراكز الصحية في الفروانية.



وحول كيفية الإيقاع بالمتهمين، قال مصدر امني ان احدى الجهات الحكومية، أحالت الى النيابة مواطنة تبين انها قدمت شهادة صحية مزورة، حيث تم التحقيق مع المواطنة التي ذكرت ان احد اقاربها «مواطن» طلبت منه إجازة مرضية فقام بإعطائها رقم هاتف لوافد مصري، وانها تواصلت معه واستخرج لها الشهادة الطبية والتي كانت سببا في إحالتها إلى النيابة.



وأضاف المصدر: طلبت النيابة العامة من المباحث الجنائية «مباحث التزييف» بضبط المواطن والوافد الذي استخراج الشهادة الطبية للمواطنة، وعليه تم تنفيذ أوامر النيابة، حيث أكد المواطن انه لا دخل له، وكل ما هناك أن المواطنة طلبت مساعدته، فأرشدها عن وافد يبيع طبيات معتمدة.



وأردف المصدر بالقول: صدرت التعليمات بضبط الوافد، حيث تمت مداهمة منزله في الجليب وكان يقيم مع آخر ضبط برفقته، وبالتحقيق معهما تبين أنهما يعملان في تزوير الطبيات، وعثر في غرفتهما على أختام تعود لأطباء مركز صحي بالفروانية.



ومضي المصدر بالقول: اعترف الوافدان باستخراج عشرات الطبيات بمقابل دينار لليوم المرضي، وان الاختام التي يستخرجان بها الطبيات حصلا عليها من آسيوي كان يعمل «فراش» في أحد المراكز الطبية بالفروانية.



هذا، ولم يستبعد المصدر صدور اوامر بضبط موظفين استفادوا من خدمات الوافدين، مشيرا الى انهما ارشدا عن أرقام هواتف وبيانات موظفين استخرجت لهم شهادات طبية مزورة.