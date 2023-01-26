

تجاهلت الفنانة أنغام الانتقادات التي طالتها بسبب تصريحها أثناء تكريمها في حفل «Joy Awards»، ووجهت رسالة شكر الى القائمين على هذا الحدث الفني الضخم لتكريمها فيه، ونشرت صورا من الكواليس عبر حسابها في «تويتر»، وعلقت: «كل الشكر لجمهوري العزيز المحترم على دعمهم واختيارهم لي لأكون الأفضل، وشكر كبير للقائمين على مهرجان Joy Awards، وشكر وتحية لهيئة الترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعم الفن والفنون ومبدعي الوطن العربي».



وكانت أنغام في أثناء تسليم الفنانين سامر المصري وديما قندلفت درع التكريم لها، قد مازحت الحضور، قائلة: «كنت فاكرة إن أبو ناصر هو اللي هيسلمني الدرع، بس مفيش مشكلة»، وهو ما أحرج سامر وديما، فردت قندلفت عليها من خلال تغريدة عبر حسابها في «تويتر»: «تعلمنا احترام المسرح، خشبة وجمهورا وشركاء، لكن البعض بسبب الارتباك، بتخون الكلمة بالتعبير عن الذات، أنغام كل التوفيق».