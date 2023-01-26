

بيروت - بولين فاضل



أعلن الفنان جورج وسوف عن موعد عودته الى الغناء بعد مصابه الأليم بخسارة نجله البكر وديع، وذلك من خلال بيان صادر عن مكتبه.

وشكر وسوف كل من واساه ووقف الى جانبه في هذه المرحلة الأليمة، معتذرا عن الغاء مشاركته في المناسبات والمهرجانات والحفلات التي كانت مقررة في شهري (يناير وفبراير) نظرا للظروف التي مر بها.

وبما ان الأغنية تبقى عنده أصدق تعبير عن وجعه، سيكون له قبل كل شيء موعد مع أغنية لابنه الراحل وديع، على أن يعاود العمل وفق التزاماته مع نهاية فبراير، مقدرا محبيه ومتابعيه الذين غمروه بعاطفة نبيلة لن ينساها، وطالبا من الله أن يبعد هذه المصائب عن الجميع.