هل من قوى غامضة تعمل في حديقة حيوانات دالاس؟ سؤال تحاول الشرطة المحلية حله بعدما شهد هذا الموقع الأكبر من نوعه في ولاية تكساس بجنوب الولايات المتحدة، حوادث مشبوهة، كان آخرها نفوق نسر محبوب.



وقال رئيس حديقة الحيوانات غريغ هدسون للصحافيين «الجميع موضع شك في هذه المرحلة، من داخل الحديقة أو خارجها، ندرس كل الفرضيات».



وعثر على النسر البالغ 35 عاما والمعرض لخطر الانقراض، واسمه «بين»، نافقا خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقالت حديقة الحيوانات «لا يبدو أن موته ناتج عن أسباب طبيعية». وعرضت حديقة الحيوانات مكافأة قدرها 10 آلاف دولار مقابل أي معلومات تساعد في التحقيق.



في 13 يناير، هربت أنثى النمر «نوفا» من حظيرتها بعد قطع جزء من السياج. وعثر على «نوفا» لاحقا سالمة في حديقة الحيوانات، لكن الموظفين اكتشفوا أن حظيرة قرد اللانغور في المكان قد اخترقت أيضا.



ونظرا لأن النسر من الأنواع المهددة بالانقراض، اعتبر الأمر خطرا بما يكفي لإشراك عناصر فيدراليين في التحقيق.