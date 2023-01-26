قتل كلب بالرصاص صيادا أميركيا كان جالسا في المقعد الأمامي لمركبة بيك - اب، إثر دوسه على بندقية موضوعة في المقاعد الخلفية، في وسط الولايات المتحدة بالأيام الماضية، على ما قالت الشرطة.



وكان الحيوان موجودا السبت في مؤخرة المركبة، حيث كانت توجد «معدات للصيد وبندقية»، عندما «داس على السلاح ما أدى إلى تشغيله»، وفق ما أوضح مكتب قائد شرطة مقاطعة سومنر في ولاية كنساس الريفية.



وأشارت السلطات إلى أن الضحية، وهو رجل في سن الثلاثين، كان جالسا بجانب مقعد السائق عندما أصيب بالرصاص. وقد «توفي على الفور متأثرا بإصابته». ولايزال التحقيق متواصلا، لكن، بحسب المعلومات الأولية، فإن ما حصل مرتبط بـ «حادث صيد»، وفق ما أكد مكتب قائد الشرطة.



ولم تكشف السلطات ما إذا كان الضحية صاحب الكلب.



وتنتشر الأسلحة على نطاق واسع في الولايات المتحدة، خصوصا في الولايات الريفية. حتى إن عدد الأسلحة المتداولة في البلاد يفوق عدد السكان.



وتشهد البلاد الكثير من الحوادث المأساوية، بما ينتج أحيانا عن إطلاق أطفال النار خلال اللهو بالأسلحة.