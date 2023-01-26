بداح العنزي



رفضت البلدية السماح بإقامة الديوانيات خارج حدود المنازل.

وقالت البلدية في ردها على الاقتراح الخاص بتنظيم الديوانيات، ان إقامتها بالخارج ستكون لها آثار سلبية، لافتة الى انها تقام على الارتدادات وأملاك الدولة الملاصقة للسكن الخاص مما سيترتب عليه التعدي على خدمات البنية التحتية التي تتم إقامتها، وتحت الأرصفة والارتدادات الملاصقة للقسائم السكنية.

وذكرت البلدية أن الديوانيات خارج حدود المنازل ستقلق راحة الجيران والمارة وستتسبب في إثارة مشكلات أمنية واجتماعية في نطاق المناطق السكنية قد يصعب تلافيها.