أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اليوم الخميس، عن قبول 183 متقدما لدورات قوة الإطفاء للعام التدريبي الثاني 2022/2023 منهم 88 لحملة الشهادة الثانوية لدورة رقيب أول و95 لحملة شهادة الصف التاسع في دورة وكيل عريف مكافحة إطفاء.

وقالت الهيئة في بيان صحافي، إنه على المتدربين المستجدين بدورات الإطفاء مراجعة مركز إعداد رجال الإطفاء في منطقة كبد لاستكمال إجراءات القبول وفق المواعيد المحددة وهي دورة رقيب مشغل آلية إطفاء يوم الاثنين الموافق 30 يناير الجاري ودورة وكيل عريف مكافحة إطفاء يوم الثلاثاء 31 الجاري.

وأشارت إلى أن على جميع المقبولين الالتزام بمواعيد المراجعة المذكورة متمنية لهم التوفيق والنجاح.