عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية أن يوم الأول من فبراير المقبل سيكون موعداً لرفع العلم وبدء الاحتفالات بالأعياد الوطنية .

جاء ذلك في نشرة عمّمها وكيل وزارة التربية بالتكليف فيصل المقصيد، على كافة قطاعات الوزارة ومناطقها التعليمية وتلقت "الأنباء" نسخة منها، حيث قال فيها: "استعدادا لانطلاق الاحتفالات الوطنية للعام 2023م وماتمثلـه مـن مـظـاهر الفرحـة والبهجة وترسيخ قيم الولاء والانتماء بين أبناء الوطن ، وحرصا من وزارة التربية على مشاركة وزارات ومؤسسات الدولة وهيئاتها بالاحتفالات الوطنية .

وتابع: يرجى الإحاطة بأنه تقرر تحديد موعد مراسيم رفـع الـعـلـم الـرسـمـي في 2023/2/1م إيذانا ببدء الاحتفالات الوطنية ، لذا يرجي الاستعداد برفـع عـلـم الـكـويـت علـى جميع الأبنية

والمدارس والمناطق التعليمية من بداية مراسيم رفع العلم وحتى نهاية الاحتفالات الوطنية.

وكل عام وكويتنا الحبيبة في عز وفخر وازدهار تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ـ وسـمـو ولـي عهـده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله" .