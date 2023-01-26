أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، عن وقف استقبال المراجعين لـ 262 خدمة حكومية متوفرة على تطبيق "سهل" من قبل الجهات الحكومية المشاركة للتطبيق وذلك بناءً على نجاح التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الحكومية "سهل" في أن يكون اللبنة الأساسية في تحقيق أهداف التحول الرقمي وفق خطة التنمية الوطنية لدولة الكويت (رؤية 2035) ،حيث تجاوز عدد مستخدمي التطبيق المليون مستخدم أنجزوا عدد 8,609,927 خدمة وتلقوا عدد 29,285,335 إشعار و 17,615,700 بيان .

وبيّن الناهض أن عدد الجهات المشاركة في التطبيق 28 جهة تقدم 277 خدمة ليتبقى ما يقارب 400 خدمة إلكترونية لدى الجهات المشاركة في التطبيق ولم يتم تحويلها إلى تطبيق "سهل".

وأضاف الناهض أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لقطف ثمار هذا النجاح ودعماً للغاية من إطلاق هذا التطبيق في إنجاز المعاملات دون مراجعة الجهات الحكومية ، حيث سيكون لذلك الأثر الكبير في توجيه شرائح المجتمع المختلفة إلى التعامل الإلكتروني في إنجاز المعاملات ، ومن جهة أخرى تخفيف الضغط على الجهات الحكومية ومنع هدر طاقات العمل في إنجاز المعاملات يدوياً بالرغم من توفرها الإلكتروني من خلال تطبيق "سهل"، بالإضافة إلى الفوائد الجانبية التي سيتم تحقيقها من تقليل الازدحام المروري وتوجيه طاقات العمل في كل جهة إلى أعمال أخرى للإستفاده المثلى منها.