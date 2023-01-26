عبدالله الراكان

أعلنت وزارة المواصلات عن الانتهاء من تجهيز أسماء الدفعة الثانية لطلبات استبدال البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية ل(2012) موظفا وموظفة من مختلف القطاعات لإيداعها في حساباتهم .

واوضح الناطق الرسمي باسم وزارة المواصلات م. مشعل الزيد، بأن وكيل الوزارة بالتكليف المهندس محمد الحيص وقّع قرارا إداريا يقضي بالموافقة على صرف استبدال البدل النقدي من رصيد الاجازات الدورية لعدد (2012 ) موظفاً وموظفة ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط التي وضعها ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن مشيرا بان الجهات المعنية في الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ الإجراءات نحو إيداع المبالغ في الحسابات البنكيه لموظفين الوزارة الذين شملهم القرار ابتداء من اليوم الخميس ليتسنى بعدها تحويل اسماء الدفعة الثالثة .

وفي سياق متصل أشار الزيد بأن الوزارة تعكف حاليا على الانتهاء من دارسة طلبات استبدال البدل النقدي من رصيد الاجازات الدورية للموظفين والموظفات الذين شملهم قانون قرار مجلس الخدمة المدنية المعدل لسنة 2022 حيث لم يكن يسمح لهم التقدم بالمرحلة الاولى الخاصة بقواعد وشروط وضوابط استحقاق صرف البدل النقدي حيث ان عددهم يتجاوز ل800 موظف وموظفة .