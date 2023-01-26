قال مدير إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة د.أحمد الشطي، إنه سيتم إدخال 270 سيارة إسعاف جديدة إلى أسطول الطوارئ الطبية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الشطي في تصريح صحافي اليوم الخميس، على هامش حفل تكريم المتميزين في إسعاف منطقة الصباح الصحية أنه تم الانتهاء من وضع المواصفات وتقديم الطلبات لتلك السيارات بانتظار الانتهاء من الإجراءات الإدارية والرقابية المتبعة والدورة المستندية لها.

وأوضح أن هذه الأعداد تمثل نحو 30 إلى 50 في المئة زيادة في أسطول الإسعاف الحالي و"نحن الآن في مرحلة تجهيز عقود الإسعاف الجوي والإخلاء الجوي" معربا عن التطلع أيضا إلى دخول المؤهلين من المسعفين إلى سوق العمل لمواكبة الطلب المتزايد والتوسع في مراكز الإسعاف الجديدة.

وذكر أن إدارة الطوارئ الطبية تعاملت مع 160 ألف بلاغ خلال عام 2022 منها 125 ألف حالة تم نقلها إلى المستشفيات ومن بينها 87 ألف حالة عاجلة و38 ألفا غير عاجلة مشيرا إلى التعامل مع تسعة آلاف حالة حوادث طرق خلال عام 2022 منها وفيات وإصابات وإعاقات متعددة.

وأوضح أنه على الرغم من التحذيرات الكثيرة والمتكررة فإن هناك وفيات بسبب الاختناقات أثناء موسم البر والتخييم بسبب الفحم غير مكتمل الاحتراق الذي يوضع في أماكن مغلقة لافتا إلى أن هذه الكوارث بالإمكان الوقاية منها.

وعبر الشطي عن شكره وتقديره "لأبطال الطوارئ الطبية من منتسبي المهنة" التي توصف بأنها مهنة القيم والأخلاقيات مبينا أن هذا التكريم هو تحفيز وتشجيع واستحضار الإنجازات وإرسال رسائل التقييم والتخطيط.

وأشار إلى "التميز النوعي" لتعامل فنيي الطوارئ الطبية مع الحالات مبينا أن إجمالي العاملين في منطقة الصباح الطبية من المسعفين بلغ 256 موظفا يتوزعون على ستة مراكز إسعاف بالمنطقة.