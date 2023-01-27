أكل القرقور



نحن الصيادون كثيرا ما نجد في الحظرة وهي مصيدة سمك في البحر وكذلك ما نسميه القرقور كثيرا ما نجد سمكا ميتا فهل يجوز أكله؟ وهل يجوز بيعه أو يكون هذا من الغش؟



٭ جمهور الفقهاء أجمعوا على حل أكل السمك الطافي، وهو الذي مات حتف أنفه بغير سبب وسواء أعلا فوق الماء ام لم يعل. وذهب الحنفية الى تحريم الطافي وذلك لاحتمال ان يكون فاسدا، ونحن نميل الى كراهة أكل السمك الطافي لاحتمال ان يكون مات بسبب مرض او غيره، والفقهاء نصوا على عدم جواز أكل اللحم الفاسد.



توفيت بنت في حادث، وأخذ الاهل الدية، ولم توزع الدية ثم ولد للزوجين ابنتان فكيف توزع الدية، وهل هي حق للزوجين وما حق البنتين، وعندهما جد وجدة فهل لهما حق؟



٭ بالنسبة لتوزيع الدية فإنها توزع كما يوزع الميراث، لا شيء للبنتين اللتين ولدتا بعد وفاة البنت، لأنه يشترط فيمن يرث تحقق حياته حقيقة أو تقديرا، والمراد بالحياة الحكمية او التقديرية حياة الجنين، وأما بالنسبة للجد والجدة، فإنه لا شيء لهما من الميراث اما الجدة فلأنها محجوبة بالأم، وكذلك تحجب الجدة بالاب إذا كانت ادلت بالميت كالجدة لأب أو ترك الميت أبا للأب وأما لأب، فلو ترك الميت جدة لأم ولم تكن معها الأم فإنها ترث مع الجد.



توجد بعض المطاعم تبيعك السمك وهو في حوض داخل المطعم ان تؤشر على النوع ويصطاد بالشبك ويشويه أو يطبخه ولكن السمك متفاوت الحجم وربما يصطاد غير التي اشار اليها فهل يجوز ذلك؟



٭ هذا السمك ليس مجهولا ولا غير مقدور على صيده كما لو كان السمك في البحر فلا يجوز بيعه لأنه غير مقدور عليه وغير مملوك له، ولكن هذا السمك يملكه، وما دام قد حدد النوع وأشار اليه فهذا يكفي ولو اصطاد غير المؤشر عليه ما دام في الصنف ذاته، واختلاف الحجم قليلا يغتفر عرفا وبرضاه لأنه يرى بعينه السمك الذي اصطاده وسيأكله.



زوجي يمنعني من الحمل



هل من حق زوجي ان يمنعني من الحمل وأنا عندي طفل واحد بحجة الدراسة في الخارج والتفرغ للدراسة، وأخشى أن يتقدم بي العمر ولا أستطيع الحمل.



٭ أمور الأطفال والتربية أو كل ما يتعلق بالذرية والتربية يتحملها الطرفان فلا يجوز للزوجة ان تأخذ مانع الحمل مثلا إلا بعد التفاهم مع الزوج، وكذلك لا يجوز للزوج ان يستعمل مانعا إلا بعد التفاهم مع الزوجة. والذي يظهر في السؤال ان الزوجة ترغب في الذرية والزوج هو غير راغب للاسباب التي ذكرت، وما دامت الزوجة في صحة ومتفرغة لأولادها فينبغي للزوج أن يوافق على طلبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في الذرية فقال: «تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة».