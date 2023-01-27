رُفعت دعوى على أحد أعيان «بني حشيش»، بسبب سطوه على أرض جاره، فأرسل إليه القاضي الشوكاني إشعارا بالحضور الى مجلس القضاء عنده، للفصل بينه وبين خصمه فرفض الحضور، بل لفّ ورقة الاشعار او الدعواء ببعض اغصان البرسيم وألقمها البقرة، وطرد الرسول من القرية، فرجع الرسول ليخبر القاضي الشوكاني بفعلة هذا الاعرابي الفظ الغليظ، فما كان من الإمام الشوكاني إلا أن أرسل بدواة الحبر تعبيرا عن استقالته من منصب القضاء فوصلت إلى حاكم اليمن، وكان حينها في قرية ذهبان شمال مدينة صنعاء، في ضيافة أحد الأعيان هناك، فلما وصلت دواة الحبر إليه سأل عن سبب ترك القاضي الداوة، فأوصلوا اليه الخبر فترك مضيفه، وانطلق على جناح السرعة الى بني حشيش وبلّغ الى صنعاء بإرسال ثلة من الجنود مع المدفع الاصفر على الفور، وكان هذا المدفع أكبر مدافع صنعاء يرمز لهيبة الدولة وقتها، فلما وقف الجميع أمام بيت ذلك القبيلي، أمر الحاكم بضرب بيته بالمدفع حتى دكه، وأمر بذبح البقرة، وأمر بإخراج معدة البقرة ثم جعل القبيلي يبحث في امعاء البقرة عن الورقة وإخراج الإشعار من بين الفرث.. ثم أمر بإرسال القبيلي مصحوبا بالجنود، ومكبلا بالقيود إلى مجلس قاضي قضاة اليمن: محمد بن علي الشوكاني ذليلا خاضعا للأمر الشرعي.



وهكذا عاش الإمام الشوكاني في منصب القضاء (41 عاما)، رافع الهامة، مشيدا للعدالة، ومبددا لسحب الظلم والجهالة، ومنصبا لقضاة الشرع في ربوع مملكة اليمن آنذاك، من أهل الكفاءة والضبط ومن استوفى للاجتهاد الشرط.