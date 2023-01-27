الشطي: نصف العلم يفسد أكثر من الجهل وليس كل من قرأ كتاباً أصبح فقيهاً

المهيني: لابد للعلماء أن يتعلموا كيفية مخاطبة هذا الجيل باللغة التي يفهمونها

السويلم: واقعنا اليوم يحتاج إلى بناء شخصية المسلم الواعي الحر لا المسلم الإمعة

الشمري: المراشقات بين الدعاة على برامج التواصل تنفر الشباب من سماع النصيحة



لماذا نجد أغلبية الشباب يستبد برأيه ويصر على ما هو عليه من فكر غير صائب أو سلوك منحرف؟ ولماذا يغلق البعض عقله عن النصيحة ويصم أذنيه؟ وما السبيل إلى إعادة هؤلاء الشباب إلى طريق الصواب؟ وما دور علماء الشرع في هذه الظاهرة؟



ولكن لماذا يغلق الإنسان عقله ويصم أذنيه عن سماع النصيحة؟



يجيبنا د.بسام الشطي بقوله: لابد للعلماء ان يخلصوا النصيحة ويتفانوا في مرضاة الله وأن يقتربوا من الشباب ولا يبتعدوا بأنفسهم عنهم حتى يكون لهم التأثير المطلوب، ولابد من التعرف على مشكلات شبابنا وتقديم الحلول المناسبة لهم من إجراء الحوار الصريح معهم، على ان يقوم به القدوة الصالحة من العلماء في السلوك والكلمة الطيبة، فعلينا أن نقدم لهم القدوة في كل مواقع العمل وفي السلوك حتى نغرس في نفوسهم الثقة، وهذا يكون له أكبر الأثر في استجابتهم وتجاوبهم ولا غرابة في ذلك. فشباب الصحابة قاموا بالأعمال البطولية في سبيل نشر الدعوة الإسلامية بسبب رؤيتهم المنهج العملي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس ما نحن فيه الآن بأسوأ حال مما كان عليه شباب الكفر في الجاهلية، ومع ذلك غيرهم الإسلام تغييرا جذريا وأثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: «ريح الجنة في الشباب» وقال: «بعثت بالحنفية السمحة فنصرني الشباب وخذلني الشيوخ». ولذلك اهتم صلى الله عليه وسلم بالشباب وإعدادهم إعدادا سليما لتحمل المسؤولية لأنهم عدة الأمة في غدها ومستقبلها، وكل هذا دليل قاطع على ان القدوة الصالحة حينما تقوم بالحوار يكون لها أعظم الأثر في إعداد الشباب المسلم القادر على تحمل المسؤولية. وينصح د.الشطي الشباب باحترام العلماء وأن يعلموا ان سنة الله في الكون ان جعل لكل علم أهله، كما قال تعالى: «فاسأل به خبيرا» فلابد ان يرجع الشباب إلى أهل الاختصاص.



هموم الشباب



من جهته، قال د.صلاح المهيني: ان القارئ لسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم يجد ان الشباب كانوا طليعة الداخلين في دين الله عز وجل، فالشباب أبرز أدوات الدعوة الى الله عز وجل، والقارئ لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ كيف وظف النبي صلى الله عليه وسلم الشباب كل في مجاله وتخصصه، فهذا ابن عباس رضي الله عنه وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العلم الشرعي، فكان حبر الأمة، وهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه، يوجهه النبي صلى الله عليه وسلم فكان سيف الله المسلول، وهذا ابن مسعود وأبي بن كعب برزا في القرآن الكريم وعلومه.



ومن هنا كان الواجب على العلماء احتواء الشباب وتوظيفهم كل في مجاله سواء الشرعي او علوم الدنيا.



ولعل المشكلة الأبرز التي تجعل الشباب يصمون آذانهم للنصيحة وجود التباين الكبير بين هموم الشباب وهموم العلماء، فلابد للعلماء أن يتعلموا كيفية مخاطبة هذا الجيل حتى يتمكن العلماء من مخاطبة هذا الجيل باللغة التي يفهمونها وبالتالي توجيه الشباب واستغلال طاقاتهم.



آداب النصيحة



ويرى الشيخ يوسف السويلم أن أعظم دور هو توجيه الشباب الى استخدام مهارات التفكير وإيجاد دور للعقل والفكر في كل شيء مع إتاحة الحرية لإبداء الرأي والمشاركة، بمعنى آخر ان يسأل ويبحث ويدقق فلا يعتمد على كل قول يسمعه او عادة ورثها او فرض طريقة لحياته، لأن واقعنا اليوم يحتاج الى بناء شخصية المسلم الواعي الحر لا المسلم الإمعة الذي يعتمد على القص واللصق في افكاره وأفعاله وأقواله، هذا الأمر الأول، أما الثاني فهو ترسيخ مبادئ الاخلاق العالية من التواضع وعدم الغرور والانشغال بعيوب النفس لا بعيوب الآخرين، ولذا أبوبكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ افضل الأمة لأنهما اتصفا بأرقى الاخلاق الحقيقية، عمر كما جاء بالأثر الصحيح انه طلب من حذيفة بن اليمان ان يخبره هل هو من المنافقين المذكورين عند رسول الله؟



انظر الى اتهام النفس والبحث عن عيوب النفس وعدم الغرور والإعجاب بالنفس، لأن حال بعض الشباب للأسف بسبب توجيه خاطئ بقصد او غير قصد يصل به الامر الى انه على صواب وغيره على خطأ دائما. دور العلماء الأساسي هو إصلاح النفس والقلوب وتربية الشباب على الصفاء والنقاء وحب الخير للغير، والحرص على جمع الكلمة، وتجنب الحسد والحقد الذي يستغله الكثير باسم الدين فيسقط الآخرين باسم الدين والنصيحة وهو يضمر الحقد والحسد والشر، وهناك دور مهم هو توجيه الشباب الى تربية الروح على معرفة الله معرفة حقيقية، معرفة سننه الكونية، وأن من عامل الله ربح كما قيل، فكن مع الله يكن معك احسن، الى الخلق يكن معك.



تقويم الإعوجاج



من جهته، يرى الشيخ سعد الشمري ان مسؤولية العلماء والدعاة وأئمة المساجد والمعلمين والخطباء والمربين تجاه الناس - ولاسيما الشباب - مسؤولية عظيمة تحتاج منهم جهدا عظيما ووقتا كبيرا في سبيل بيان العلم النافع والعمل الصالح واجتثاثهم من مستنقعات الذنوب وأوحال المعاصي الى موائد الطاعات ونور القربات حتى تكون صلتهم بالله تعالى، وبدينه القويم ويكونوا خير امة كما اراد الله بسلوك الصراط المستقيم، لأن الشباب هم النشاط والحركة فإذا لم يستعينوا بخبرات الشيوخ وعلم الكبار حصل فيهم النقص الكبير.



وينصح الشمري المربين بالاعتناء بهذه الفئة العمرية الكبيرة التي هي أكبر شريحة من حيث العمر والكثرة ذكورا وإناثا، وذلك بأن يطردوا عن انفسهم الكسل والدعة ويهبوا نحو العمل الدؤوب والدعوة المستمرة ولا يحتقروا وسيلة من الوسائل المباحة والشرعية للوصول الى إنارة قلوب الشباب وتقويم اعوجاج بعضهم، فيعلمون الجاهل وينبهون الغافل، ويستنهضون الكسلان ويرفعون الناشط، وأن يجعل بهم ومنهم مشروع أمة علما وعملا وفي هذه الأزمان، والوقت الآني صارت وسائل الدعوة من ايسر الامور، وأكثرها تأثيرا، ومما يؤسف الآن هذه المراشقات والمهاترات التي بين الدعاة على برامج التواصل وصفحات الجرائد من قيل وقال، وكثرة كلام وولوج في فتن مضلة وشبهات مبعدة وأفكار مفسدة من اتهام بباطل وقذف بلا بينة، وطعن في النيات، مما يجعل الشباب يستنكف من هذا ويشمئز منه، فنصيحتي هي الاجتهاد في دخولنا جميعا في قوله تعالى ممن استثناهم الله: (والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر).