اكتشف العلماء جينا مضادا للشيخوخة في مجموعة من المعمرين، ثبت أنه يخفض العمر البيولوجي للقلب بمقدار 10 سنوات. ويقدم هذا الاختراق، الذي نشر في مجلة Cardiovascular Research هدفا واعدا لمرضى قصور القلب. ويأمل العلماء أن تمنع التكنولوجيا الجديدة الإصابة بأمراض القلب قبل سنوات من ظهور الأعراض، بل وتعالج قصور القلب لدى كبار السن.

فلسنوات، اعتقد العلماء أن أولئك الذين تجاوزوا المائة عام لديهم جين خاص يحميهم من مضاعفات القلب التي غالبا ما تصاحب الشيخوخة، مثل قصور القلب. والآن، وجد علماء من بريستول جينا متحورا، يعتقد أنه مضاد للشيخوخة، يعيد عمر قلب الفئران المسنة لأكثر من عشر سنوات، بما يعادل عمر الإنسان.

وقال الفريق إن الجين الذي أعطي للفئران في شكل حقنة منع أيضا «تدهور» وظائف القلب لدى الفئران في منتصف العمر. وأوضح البروفيسور باولو ماديدو من معهد بريستول للقلب بجامعة بريستول: «تؤكد نتائجنا أن الجين الطافر الصحي يمكنه عكس تدهور أداء القلب لدى كبار السن». ويعتقد العلماء أن نوعا متغيرا طبيعيا من جين BPIFB4، الشائع بين أولئك الذين يعيشون بعد سن المائة، يساعد في الحفاظ على صحة القلب لفترة أطول. وأظهرت الدراسة الجديدة أن هذا الجين يمكن أن ينتقل إلى الناس عن طريق الحقن.

المصدر: «ذي صن»